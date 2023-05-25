Зеленский отметил наградами подразделения морпехов и их командиров

https://racurs.ua/n183417-zelenskiy-otmetil-nagradami-podrazdeleniya-morpehov-i-ih-komandirov.html

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Сайт президента України оприлюднив тексти указів, підписаних главою держави з нагоди Дня морської піхоти ВМС ЗСУ.

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З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України" почесною відзнакою «За мужність та відвагу» відзначені:

406 окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова;

35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського;

18 окремий батальйон морської піхоти 35 обрмп;

137 окремий батальйон морської піхоти 35 обрмп;

Командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ;

140 окремий розвідувальний батальйон КМП.

Звання бригадного генерала отримав Олексій Андросов — начальник штабу, заступник командувача морської піхоти ВМС ЗСУ.

Звання Герой України із врученням ордену «Золота Зірка» отримали: