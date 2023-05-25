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Ракурс
Зеленський відзначив підрозділи морпіхів та їхніх командирів

Зеленський відзначив нагородами підрозділи морпіхів та їхніх командирів

25 тра 2023, 15:02
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Сайт президента України оприлюднив тексти указів, підписаних главою держави з нагоди Дня морської піхоти ВМС ЗСУ.


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З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України" почесною відзнакою «За мужність та відвагу» відзначені:

  • 406 окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова;
  • 35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського;
  • 18 окремий батальйон морської піхоти 35 обрмп;
  • 137 окремий батальйон морської піхоти 35 обрмп;
  • Командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ;
  • 140 окремий розвідувальний батальйон КМП.

Звання бригадного генерала отримав Олексій Андросов — начальник штабу, заступник командувача морської піхоти ВМС ЗСУ.

Звання Герой України із врученням ордену «Золота Зірка» отримали:

  • полковник Юрій Андрієнко — командир 35 обрмп,
  • полковник Микола Палас — заступник командувача морської піхоти.

Джерело: Ракурс


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