Зеленський відзначив нагородами підрозділи морпіхів та їхніх командирів

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Зеленський відзначив підрозділи морпіхів та їхніх командирів
Зеленський відзначив нагородами підрозділи морпіхів та їхніх командирівhttps://racurs.ua/ua/n183417-zelenskyy-vidznachyv-nagorodamy-pidrozdily-morpihiv-ta-yihnih-komandyriv.htmlРакурс
Сайт президента України оприлюднив тексти указів, підписаних главою держави з нагоди Дня морської піхоти ВМС ЗСУ.
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З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України" почесною відзнакою «За мужність та відвагу» відзначені:
- 406 окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова;
- 35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського;
- 18 окремий батальйон морської піхоти 35 обрмп;
- 137 окремий батальйон морської піхоти 35 обрмп;
- Командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ;
- 140 окремий розвідувальний батальйон КМП.
Звання бригадного генерала отримав Олексій Андросов — начальник штабу, заступник командувача морської піхоти ВМС ЗСУ.
Звання Герой України із врученням ордену «Золота Зірка» отримали:
- полковник Юрій Андрієнко — командир 35 обрмп,
- полковник Микола Палас — заступник командувача морської піхоти.
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