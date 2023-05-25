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Швейцарія підтримала запит Німеччини на викуп старих танків Leopard 2А4
Швейцарія підтримала запит Німеччини на викуп старих танків Leopard 2А4https://racurs.ua/ua/n183416-shveycariya-pidtrymala-zapyt-nimechchyny-na-vykup-staryh-tankiv-leopard-2a4.htmlРакурс
Уряд Швейцарії підтримав запит Німеччини та німецької оборонної компанії Rheinmetall на викуп старих танків Leopard 2А4.
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Про це розповідає видання Zeit. Федеральна рада країни оголосила, що Швейцарія не планує використовувати 25 із 96 танків, виведених раніше зі складу збройних сил на зберігання.
Комітет з політики безпеки Національної ради Швейцарії схвалив плани викупу ще у березні. Тепер це рішення мають підтримати ще й на рівні Федеральних зборів, які складаються з Національної ради та Ради штатів.
Наприкінці лютого федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і федеральний міністр економіки Роберт Хабек офіційно звернулись до міністра оборони Швейцарії Віолі Амхерд з проханням погодити передачу списаних танків швейцарської армії Leopard 2.
Вони запевнили, що не перекинуть танки в Україну, бойові машини залишаться в Німеччині або потраплять до партнерів по НАТО чи ЄС, щоб ті змогли закрити власні потреби, — повідомили в міноборони Швейцарії.
Швейцарія не може напряму передати зброю Україні через нейтралітет, проте на початку лютого видання Bloomberg повідомляло, що країна розглядає варіант відправлення своєї військової техніки союзникам України — щоб вони могли передати Києву аналогічне озброєння із власних запасів.
Німецький уряд планує, що танки, які планують придбати у Швейцарії, посилять обороноздатність країн Європи. У Німеччині розраховують, що викуплені Leopard 2 дозволять заповнити нестачу важкої бронетехніки в країнах Євросоюзу та НАТО, які постачають власну бронетехніку Україні.
На сьогоднішні швейцарська армія має 134 танки Leopard 2 на озброєнні та 96 танків Leopard 2 на зберіганні. Танки регулярно проходять технічний огляд, проте не модернізувалися.
«Мілітарний» пише, що у листопаді 2022 року уряди Словаччини та Німеччини вже погодили обмін бронетехніки «по колу», у рамках якого Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти. На заміну їм країна отримає 15 танків Leopard 2A4 від Німеччини.
Разом з бронетехнікою надійдуть запчастини та відбудеться навчання особового складу. У рамках трансферу німецькі танки перед відправленням до Словаччини пройдуть капітальний ремонт та модернізацію.
Також в рамках тієї ж схеми обміну Чехія передала Україні невідому кількість танків Т-72М1, в обмін на яку від Німеччини мала отримати 14 відремонтованих та модернізованих танків Leopard 2A4, а також одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bpz3 Büffel. Наразі Чехія отримала частину з обіцяної бронетехніки.
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