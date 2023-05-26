Рейд добровольцев в белгородскую область. Фото:

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Серйозні провали оборони рф були виявлені внаслідок рейду бійці «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» в бєлгородську область.

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Раніше російська влада заявляла про те, що «кордон на замку», а пройти всі встановлені загородження неможливо. Губернатор бєлгородської області в’ячеслав гладков вихвалявся, що влада витратила 10 млрд руб. на будівництво лінії укріплень уздовж кордону бєлгородської області з Україною. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Засновник приватної військової компанії «Вагнера» євген пригожин восени 2022 року також заявляв про будівництво комплексу укріплень під назвою «лінія Вагнера» по бєлгородській області. Так званий кухар путіна прямо критикував російських бюрократів за те, що вони не підтримали будівництво лінії.

Військові аналітики вважають, що нові заклики посилити оборону вздовж російсько-українського кордону, швидше за все, не матимуть суттєвого ефекту. А все тому, що військове командування рф неправильно розподіляє сили, які найкраще підходять для підтримки активних наступальних операцій, укомплектовуючи ці зміцнення.

Також в ISW зазначають, що нинішні оборонні украплення не могли завадити рейд добровольців у бєлгородську область, який відбувся 22 травня.

Нагадаємо, 22 травня бійці корпусу разом із представниками Легіону «Свобода росії» здійснили рейд до Бєлгородської області. Вони наробили галасу на території рф та змогли зайти вглиб на понад 40 км. Російська армія та влада були не готовими до такого розвитку подій.