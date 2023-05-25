"Російський добровольчий корпус" передали привіт з Бєлгородщини - нове відео

https://racurs.ua/ua/n183413-rosiyskyy-dobrovolchyy-korpus-peredav-pryvit-z-bielgorodschyny-nove-video.html

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Бійці «Російського добровольчого корпусу» (в системі ЗСУ) знову зайшли на територію Білгородської області Росії і передають привіт із села Глотово.

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Російський добровольчий корпус (РДК) у своєму телеграм-каналі опублікував відео на тлі будівлі з табличкою «Пошта Росії». У ньому командир формування Денис Капустін (White Rex) каже, що РДК знову на Батьківщині.

Російський добровольчий корпус знову зробив неможливе, ми знову на Батьківщині. Докази за моєю спиною, — стукає кулаком по табличці «Почта росії» командир (РДК) Денис Капустін (White Rex). — Вкотре ми заходимо на територію росії з боями чи тихо — це вже не має значення. Полум’я боротьби розгоряється по всій країні, чекайте на нас і у вашому населеному пункті. Слава РДК.

Чи нове це відео, чи воно було зроблено під час нещодавнього рейду до Білгородської області — у РДК не уточнили. На табличці можна прочитати, що це поштове відділення у Глотовому — селі у Грайворонському міському окрузі Білгородської області.

Наразі відомо про два походи РДК на територію росії. 2 березня загін РДК зайшов на територію Брянської області росії, а 22 травня бійці корпусу разом із представниками Легіону «Свобода росії» здійснили рейд до Бєлгородської області.