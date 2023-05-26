Несмотря на газовые атаки, пограничники отразили 10-часовой штурм Авдеевки

https://racurs.ua/n183452-nesmotrya-na-gazovye-ataki-pogranichniki-otrazili-10-chasovoy-shturm-avdeevki.html

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Попри газові атаки, прикордонники та мехбригада ЗСУ відбили 10-годинний штурм Авдіївки.

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Під час боїв за добу українські сили знищили тут два танки, бойову машину піхоти, бронетранспортер, а також понад 30 окупантів.

У ДПСУ розповіли, що штурму наших позицій ворожою піхотою передувала масована артилерійська атака із застосуванням хімічних гранат, скинутих з дронів. Потім противник кинув у бій піхоту за підтримки танків та броньованих машин. Бій тривав близько десяти годин, після чого противник з втратами відступив.