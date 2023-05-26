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Попри газові атаки прикордонники заготовляють «м’ясо» і ворожу техніку - бої за Авдіївку
Попри газові атаки, прикордонники відбили 10-годинний штурм Авдіївкиhttps://racurs.ua/ua/n183452-popry-gazovi-ataky-prykordonnyky-vidbyly-10-godynnyy-shturm-avdiyivky.htmlРакурс
Попри газові атаки, прикордонники та мехбригада ЗСУ відбили 10-годинний штурм Авдіївки.
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Під час боїв за добу українські сили знищили тут два танки, бойову машину піхоти, бронетранспортер, а також понад 30 окупантів.
У ДПСУ розповіли, що штурму наших позицій ворожою піхотою передувала масована артилерійська атака із застосуванням хімічних гранат, скинутих з дронів. Потім противник кинув у бій піхоту за підтримки танків та броньованих машин. Бій тривав близько десяти годин, після чого противник з втратами відступив.
Росіяни провели невдалі наступальні дії в районі Авдіївки та Новокалинового, а також біля Красногорівки та Мар’їнки, повідомили у звіті за 25 травня в американському Інституті вивчення війни (ISW).
Тим часом на росії заявляють, що окупанти перемикнули увагу на траси Часів Яр-Бахмут і Хромове-Бахмут, а також начебто намагаються захопити Іванівське та Хромове.
Геолокаційні кадри, опубліковані 22 травня, показують, що окупанти незначно просунулися до вулиці Поліграфічної в Мар’їнці. Стверджується, що українські війська можуть утримувати позиції на південь від Авдіївки поблизу Опитного.
26 травня окупанти обстріляли Авдіївку. Авіаударом знищено житловий будинок. Там без жертв.
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