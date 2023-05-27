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В Белгородской области дрон атаковал здание МВД
В Белгородской области рфдрон атаковал здание МВД (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183477-v-belgorodskoy-oblasti-rfdron-atakoval-zdanie-mvd-video.htmlРакурс
На росії у ніч проти 27 травня дрон атакував будівлю МВС.
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Безпілотник атакував будівлю МВС у селищі Майський Бєлгородської області. За попередніми даними, БПЛА скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції, — повідомляє Телеграм-канал Baza.
Після вибуху в Майському було перекрито одну з вулиць, і на місці події працювали оперативні служби.
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