На Бєлгородщині дрон атакував будівлю МВС

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На росії у ніч проти 27 травня дрон атакував будівлю МВС.

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Безпілотник атакував будівлю МВС у селищі Майський Бєлгородської області. За попередніми даними, БПЛА скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції, — повідомляє Телеграм-канал Baza.

Після вибуху в Майському було перекрито одну з вулиць, і на місці події працювали оперативні служби.