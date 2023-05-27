Секретарь СНБО - Контрнаступление может начаться "завтра, послезавтра или через неделю"

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Українська армія готова розпочати контрнаступ, що давно очікується.

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Про це заявив в інтерв’ю Бі-бі-сі секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов. Він не назвав дату, проте, за його словами, наступ може розпочатися «завтра, післязавтра чи через тиждень».

Україна не має права на помилку, тому що це «історична можливість», яку не можна упустити, заявив Данилов, який на своїй посаді знаходиться фактично в центрі військового уряду президента Володимира Зеленського. Його інтерв’ю Бі-бі-сі було перервано телефонним повідомленням Зеленського, який викликав його на зустріч якраз для обговорення контрнаступу.

Під час інтерв’ю Данілов серед іншого повідомив, що деякі сили ПВК «Вагнера» відступають із Бахмута. За його даними, вони «перегрупуються ще у трьох місцях», але це «не означає, що вони перестануть з нами воювати». Данілов також сказав, що «абсолютно спокійний», що росія почала розміщувати ядерну зброю в білорусі: «Для нас це не якась новина».

Україна планує контрнаступ уже кілька місяців, тим часом як російські війська готуються до оборони. Данилов сказав, що ЗСУ почнуть наступ, коли українські командири вирішать, що наразі можуть досягти «найкращого результату».

Це може статися завтра, післязавтра чи через тиждень, — сказав секретар РНБО. — Було б дивно, якби я назвав дати початку тих чи інших подій. Так не можна… Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо. права на помилку.

Данилов каже, що українські військові розпочнуть наступ, коли командири вирішать, що на цю мить можуть досягти «найкращого результату».