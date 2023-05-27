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Ракурс
Украинский дрон буксирует сбитый российский «Орлан» с минного поля

Украинский дрон буксирует сбитый российский «Орлан» с минного поля (ВИДЕО)

27 мая 2023, 11:34
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Російсько-українська війна — це дуже часто війна безпілотників.


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У мережі з’явилося епічне відео — український безпілотник буксирує збитий російський «Орлан» з мінного поля. У ролику видно, як український БПЛА несе підбитий російський за допомогою тросів. Очевидно, «Орлан» підвісили за допомогою гака.

Нещодавно у Нацгвардії повідомляли, що на Херсонському напрямку нацгвардійці «приземлили» ворожий безпілотник типу «Орлан-10», що рухався зі сторони окупованої Каховки.

Источник: Ракурс


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