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Украинский дрон буксирует сбитый российский «Орлан» с минного поля
Украинский дрон буксирует сбитый российский «Орлан» с минного поля (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183484-ukrainskiy-dron-buksiruet-sbityy-rossiyskiy-orlan-s-minnogo-polya-video.htmlРакурс
Російсько-українська війна — це дуже часто війна безпілотників.
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У мережі з’явилося епічне відео — український безпілотник буксирує збитий російський «Орлан» з мінного поля. У ролику видно, як український БПЛА несе підбитий російський за допомогою тросів. Очевидно, «Орлан» підвісили за допомогою гака.
Нещодавно у Нацгвардії повідомляли, що на Херсонському напрямку нацгвардійці «приземлили» ворожий безпілотник типу «Орлан-10», що рухався зі сторони окупованої Каховки.
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