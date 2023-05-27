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Фото автомобиля, атаковавшего дрон-камикадзе в брянской области рф, фото: Оперативный ВСУ
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Російські Telegram-канали сьогодні, 27 травня, повідомляють про здійснену дроном-камікадзе успішну атаку по автомобіль «Нива» міноборони рф, в результаті якої загинули двоє військових.
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Стверджується, що інцидент стався на дорозі Бровничі — Сушани у Брянській області рф.
Згодом у соцмережах з’явилося фото знищеного дроном-камікадзе автомобіля.
Також стверджується, що в районі сіл Сушани та Бровничі тривають бої з «українською ДРГ», котра намагається прорватися на територію рф. Зазначається, що в області оголошено сигнал «Едельвейс».
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