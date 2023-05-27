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Ракурс
Фото автомобіля, який атакував дрон-камікадзе у брянській області рф, фото: соцмережі

Безпілотник знищив автомобіль з рашистами у Брянській області — ЗМІ (ФОТО)

27 тра 2023, 15:19
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Російські Telegram-канали сьогодні, 27 травня, повідомляють про здійснену дроном-камікадзе успішну атаку по автомобіль «Нива» міноборони рф, в результаті якої загинули двоє військових.


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Стверджується, що інцидент стався на дорозі Бровничі — Сушани у Брянській області рф.

Згодом у соцмережах з’явилося фото знищеного дроном-камікадзе автомобіля.

Фото автомобіля, який атакував дрон-камікадзе у брянській області рф, фото: соцмережі

Також стверджується, що в районі сіл Сушани та Бровничі тривають бої з «українською ДРГ», котра намагається прорватися на територію рф. Зазначається, що в області оголошено сигнал «Едельвейс».

Джерело: Ракурс


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