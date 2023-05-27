У сбившего нацгвардейца судьи принудительно отобрали биологические образцы — прокуратураhttps://racurs.ua/n183495-u-sbivshego-nacgvardeyca-sudi-prinuditelno-otobrali-biologicheskie-obrazcy-prokuratura.htmlРакурс
У судді Олексія Тандира, який у ніч на 26 травня збив на смерть на блокпосту 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, примусово відібрали біологічні зразки.
Результати очікуються найближчим часом. Про це сьогодні, 27 травня, на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.
Вчора за клопотанням прокуратури у судді примусово відібрали біологічні зразки. Наразі вони направлені експертам для дослідження. Результати мають надійти найближчим часом, — зазначила Максимець.
Також вона зазначила, що сьогодні Вища рада правосуддя розглядатиме подання прокуратури про надання дозволу на утримання судді під вартою.
У разі, якщо цей орган визнає доводи прокурорів обгрунтованими, сторона обвинувачення матиме право звернутись до суду із клопотанням про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу, — повідомила Максимець.
Речниця прокуратури наголосила, що правоохоронні органи роблять все, щоб винуватець цієї трагедії не уникнув справедливого покарання.
Для когось це звучить загально, але зараз, як ніколи, справедливість має цілком реальний вимір для рідних загиблого військовослужбовця. Сподіваюсь, ми пройдемо цей екзамен, — резюмувала вона.