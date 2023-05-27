У судьи, который на блокпоста сбил насмерть нацгвардейца, отобрали биологические образцы, фото:

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Ракурс

У судді Олексія Тандира, який у ніч на 26 травня збив на смерть на блокпосту 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, примусово відібрали біологічні зразки.

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Результати очікуються найближчим часом. Про це сьогодні, 27 травня, на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Вчора за клопотанням прокуратури у судді примусово відібрали біологічні зразки. Наразі вони направлені експертам для дослідження. Результати мають надійти найближчим часом, — зазначила Максимець.

Також вона зазначила, що сьогодні Вища рада правосуддя розглядатиме подання прокуратури про надання дозволу на утримання судді під вартою.

У разі, якщо цей орган визнає доводи прокурорів обгрунтованими, сторона обвинувачення матиме право звернутись до суду із клопотанням про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу, — повідомила Максимець.

Речниця прокуратури наголосила, що правоохоронні органи роблять все, щоб винуватець цієї трагедії не уникнув справедливого покарання.