Алексей Тандыр, фото: «Киев Оперативный»

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Ракурс

Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, котрий перебував в автомобілі, який у ніч на 26 травня збив на смерть бійця Нацгвардії у Києві.

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Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 27 травня, його підтримали всі 14 членів Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє видання «Суспільне».

Після ухвалення цього рішення ВРП прокуратура матиме право подати до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу Тандиру.

Зазначається, що під час засідання сторона захисту заявила, що Тандир від надання біологічних зразків не відмовлявся, як повідомляли в ДБР. Натомість прокурор уточнив, що добровільно суддя надав лише частину аналізів. Результатів аналізу зразків немає досі.

Також Тандир стверджує, що не перебував у стані алкогольного сп’яніння та не вживав напередодні, а про пляшку, котру виявили в його автомобілі, йому достеменно не відомо:

Може це з якогось попереднього разу залишилось.

Водночас він заявив, що не заперечує свою причетність та готовий понести відповідальність, якщо його провину доведуть.

Джерело: «Суспільне»