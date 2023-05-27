Алексей Тандыр, фото: Макаровский районный суд

https://racurs.ua/n183500-prokuratura-budet-hodataystvovat-o-zakluchenii-pod-straju-bez-zaloga-sudi-tandyra.html

Ракурс

Вища рада правосуддя (ВРП) сьогодні, 27 травня, надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння — наїзді на нацгвардійця на блок-посту у Києві в ніч на 26 травня.

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Тож тепер прокуратура клопотатиме про взяття Тандира під варту без можливості внесення застави. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Київською міською прокуратурою на розгляд до Печерського районного суду м. Києва буде невідкладно скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, — зазначають у прокуратурі.

Нагадаємо, рішення надати дозвіл на утримання Тандира під вартою підтримали всі 14 членів ВРП.