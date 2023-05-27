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Ракурс
Алексей Тандыр, фото: Макаровский районный суд

Прокуратура будет ходатайствовать о заключении под стражу без залога судьи Тандыра

27 мая 2023, 19:02
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Вища рада правосуддя (ВРП) сьогодні, 27 травня, надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння — наїзді на нацгвардійця на блок-посту у Києві в ніч на 26 травня.


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Тож тепер прокуратура клопотатиме про взяття Тандира під варту без можливості внесення застави. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Київською міською прокуратурою на розгляд до Печерського районного суду м. Києва буде невідкладно скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, — зазначають у прокуратурі.

Нагадаємо, рішення надати дозвіл на утримання Тандира під вартою підтримали всі 14 членів ВРП.

Источник: Ракурс


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