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Ракурс
Киев в ночь на 28 мая массированно атаковали «шахеды», фото: «Мілітарний»

Рашисты «поздравили» киевлян с Днем города самой массированной атакой за время войны

28 мая 2023, 08:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 травня, здійснили вже 14-ту повітряну атаку на Київ з початку місяця.


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Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Сьогодні ворог вирішив «привітати» киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БпЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражуючими боєприпасами «Shahed». Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин! — зазначив очільник КМВА Сергій Попоко.

За попередніми даними, у повітряному просторі Києва було знищено понад 40 російських безпілотників. Водночас, падіння уламків призвело до жертви та руйнування в різних районах міста.

В Голосіївському районі:

  • уламки дронів влучили у семиповерхову нежитлову будівлю — одна людина загинула, ще одну госпіталізували;
  • виникло займання даху одного з ТРЦ;
  • виникла пожежа на території одного з будівництв;
  • виникло загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції. Руйнування на площі 1 000 кв м., є один постраждалий.

У Печерському районі загорівся дах будинку.

У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У прес-службі Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляють, що цієї ночі ворог запустив проти України рекордну кількість дронів-камікадзе — 54.

Іранські ударні дрони «Shahed-136/131» запускалися з кількох напрямків:

  • з північного — Брянська область;
  • з південного — Краснодарський край.

Загалом знищено 52 «шахеди».

Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряне командування «Центр», знищено більшість ударних дронів! — зазначають у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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