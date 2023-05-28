Рашисты «поздравили» киевлян с Днем города самой массированной атакой за время войны

Киев в ночь на 28 мая массированно атаковали «шахеды», фото: «Мілітарний»

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 травня, здійснили вже 14-ту повітряну атаку на Київ з початку місяця.

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Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Сьогодні ворог вирішив «привітати» киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БпЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражуючими боєприпасами «Shahed». Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин! — зазначив очільник КМВА Сергій Попоко.

За попередніми даними, у повітряному просторі Києва було знищено понад 40 російських безпілотників. Водночас, падіння уламків призвело до жертви та руйнування в різних районах міста.

В Голосіївському районі:

уламки дронів влучили у семиповерхову нежитлову будівлю — одна людина загинула, ще одну госпіталізували;

виникло займання даху одного з ТРЦ;

виникла пожежа на території одного з будівництв;

виникло загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції. Руйнування на площі 1 000 кв м., є один постраждалий.

У Печерському районі загорівся дах будинку.

У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У прес-службі Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляють, що цієї ночі ворог запустив проти України рекордну кількість дронів-камікадзе — 54.

Іранські ударні дрони «Shahed-136/131» запускалися з кількох напрямків:

з північного — Брянська область;

з південного — Краснодарський край.

Загалом знищено 52 «шахеди».