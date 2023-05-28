Рашисти «привітали» киян з Днем міста наймасованішою атакою за час війни

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Київ в ніч на 28 травня масовано атакували «шахеди», фото: «Мілітарний»
Рашисти «привітали» киян з Днем міста наймасованішою атакою за час війниhttps://racurs.ua/ua/n183507-rashysty-pryvitaly-kyyan-z-dnem-mista-naymasovanishou-atakou-za-chas-viyny.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 травня, здійснили вже 14-ту повітряну атаку на Київ з початку місяця.
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Про це повідомляє прес-служба КМВА.
Сьогодні ворог вирішив «привітати» киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БпЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражуючими боєприпасами «Shahed». Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин! — зазначив очільник КМВА Сергій Попоко.
За попередніми даними, у повітряному просторі Києва було знищено понад 40 російських безпілотників. Водночас, падіння уламків призвело до жертви та руйнування в різних районах міста.
В Голосіївському районі:
- уламки дронів влучили у семиповерхову нежитлову будівлю — одна людина загинула, ще одну госпіталізували;
- виникло займання даху одного з ТРЦ;
- виникла пожежа на території одного з будівництв;
- виникло загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції. Руйнування на площі 1 000 кв м., є один постраждалий.
У Печерському районі загорівся дах будинку.
У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
У прес-службі Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляють, що цієї ночі ворог запустив проти України рекордну кількість дронів-камікадзе — 54.
Іранські ударні дрони «Shahed-136/131» запускалися з кількох напрямків:
- з північного — Брянська область;
- з південного — Краснодарський край.
Загалом знищено 52 «шахеди».
Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряне командування «Центр», знищено більшість ударних дронів! — зазначають у Повітряних силах.
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