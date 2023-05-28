ДТП с мотоциклом в Обухове, скриншот видео

https://racurs.ua/n183517-motociklist-vletel-v-ludey-na-peshehodnom-perehode-na-kievschine-video.html

Ракурс

Жахливе ДТП сталося в Обухові на Київщині — мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході.

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Про це сьогодні, 28 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов

18-річний кермувальник «Yamaha» проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів, — зазначив Нєбитов. — Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям.

За попередньою інформацією, всі потерпілі отримали численні травми важкого та середнього ступеня.