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Ракурс
ДТП с мотоциклом в Обухове, скриншот видео

Мотоциклист влетел в людей на пешеходном переходе на Киевщине (ВИДЕО)

28 мая 2023, 14:03
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Жахливе ДТП сталося в Обухові на Київщині — мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході.


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Про це сьогодні, 28 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов

18-річний кермувальник «Yamaha» проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів, — зазначив Нєбитов. — Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям.

За попередньою інформацією, всі потерпілі отримали численні травми важкого та середнього ступеня.

Вкотре закликаю неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Будьте свідомі та обережні! — наголосив Нєбитов.

Источник: Ракурс


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