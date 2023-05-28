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ДТП з мотоциклом в Обухові, скріншот відео
Мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході на Київщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183517-motocyklist-vletiv-u-ludey-na-pishohidnomu-perehodi-na-kyyivschyni-video.htmlРакурс
Жахливе ДТП сталося в Обухові на Київщині — мотоцикліст влетів у людей на пішохідному переході.
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Про це сьогодні, 28 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов
18-річний кермувальник «Yamaha» проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів, — зазначив Нєбитов. — Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям.
За попередньою інформацією, всі потерпілі отримали численні травми важкого та середнього ступеня.
Вкотре закликаю неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Будьте свідомі та обережні! — наголосив Нєбитов.
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