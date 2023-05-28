Судді Тандиру обрали запобіжний захід

Олексій Тандир, фото: Advokat Post

https://racurs.ua/ua/n183506-suddi-tandyru-obraly-zapobijnyy-zahid.html

Ракурс

Олексію Тандиру, судді Макарівського районного суду, який у ніч на 26 травня перебував в автівці, котра збила на смерть нацгвардійця, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави.

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Про це повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що прокурор Антон Войтенко, наполягаючи на обранні запобіжного заходу у вигляді тривання під вартою, обґрунтовував свою позицію, зокрема, такими фактами:

за його словами, у підозрюваного на місці ДТП була нерозбірлива мова, а свідки та слідчі чули запах алкоголю;

швидкість автомобіля Тандира була швидшою за дозволену, про що свідчать механічні ушкодження автівки;

звернув увагу на поведінку підозрюваного після аварії і на те, що на взяття зразків крові пішло 18 годин через початкову відмову Тандира.

Водночас адвокати Тандира, Олег Юрченко та Ірина Бовнега продовжували наполягати на тому, що він не був у стані алкогольного сп’яніння і не перевищував швидкість. Зокрема:

за словами Юрченка, після ДТП був первинний рапорт, у якому нібито була відсутня інформація щодо алкогольного сп’яніння;

також Юрченко заявив, що біологічні зразки у його клієнта були взяті нібито протиправно;

Бовнега заявила, що раніше Тандир жодного разу не притягувався до відповідальності, а злочин, що розглядається, «був ненавмисним», а тому, за її словами, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із браслетом нібито забезпечив би належну поведінку підзахисного.

Адвокат родини загиблого 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка Денис Шевченко заявив, що наразі сім’я не приймає ніяких вибачень і сподівається на справедливе рішення суду та на якнайсуворіше покарання для судді Тандира.

Я сподіваюся, що суспільство не дасть забути цю справу, наші адвокати не дадуть спустити справу на гальмах, — наголосив Шевченко.

Джерело: «Суспільне»