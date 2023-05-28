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Ракурс
ВСУ разгромили команду российских гаубиц – счет 4:0

ВСУ разгромили команду российских гаубиц — счет 4:0 (ВИДЕО)

28 мая 2023, 16:20
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Збройні сили України відстежили і успішно ліквідували причіпні гармати калібру 152 мм 2А36 «Гіацинт-Б» та інші гаубиці, які використовували на фронті солдати окупаційної армії росії.


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Про це у Телеграм повідомляє 28 травня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України з посиланням на прес-службу Військової частини А1108.

З рахунком 4:0 наші підрозділи буквально розгромили команду ворожих гаубиць! — йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.

Источник: Ракурс


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