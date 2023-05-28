ЗСУ розгромили команду російських гаубиць - рахунок 4:0

https://racurs.ua/ua/n183523-zsu-rozgromyly-komandu-rosiyskyh-gaubyc-rahunok-4-0-video.html

Ракурс

Збройні сили України відстежили і успішно ліквідували причіпні гармати калібру 152 мм 2А36 «Гіацинт-Б» та інші гаубиці, які використовували на фронті солдати окупаційної армії росії.

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Про це у Телеграм повідомляє 28 травня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України з посиланням на прес-службу Військової частини А1108.