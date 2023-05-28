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Ночью защитники Украины сбили два «Шахеда» над Ровенщиной
Ночью защитники Украины сбили два «Шахеда» над Ровенщинойhttps://racurs.ua/n183526-nochu-zaschitniki-ukrainy-sbili-dva-shaheda-nad-rovenschinoy.htmlРакурс
Сили протиповітряної оборони України у ніч на 28 травня успішно знищили два дрони-камікадзе іранського виробництва «Шахед» над територією Рівненської області.
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Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Телеграм.
Друзі, цієї ночі в небі Рівненської області були збиті два ворожі «Шахеди». Дякую силам ППО за надійний захист, — написав чиновник.
Нагадаємо, минулої ночі воєнні злочинці росії провели наймасштабнішу атаку дронами-камікадзе з початку війни проти України. Для ударів вони використали 54 безпілотники, 52 з яких успішно демілітаризували Збройні сили України. На жаль, відомо про пошкодження об'єкту інфраструктури у Житомирській області. Також у Києві вночі впали уламки від збитих дронів. Внаслідок цього у Голосіївському районі почалася пожежа. Відомо про одного загиблого та двох поранених.
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