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Ракурс
Вночі захисники України збили два «Шахеди» над Рівненщиною

Вночі захисники України збили два «Шахеди» над Рівненщиною

28 тра 2023, 17:20
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Сили протиповітряної оборони України у ніч на 28 травня успішно знищили два дрони-камікадзе іранського виробництва «Шахед» над територією Рівненської області.


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Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Телеграм.

Друзі, цієї ночі в небі Рівненської області були збиті два ворожі «Шахеди». Дякую силам ППО за надійний захист, — написав чиновник.

Нагадаємо, минулої ночі воєнні злочинці росії провели наймасштабнішу атаку дронами-камікадзе з початку війни проти України. Для ударів вони використали 54 безпілотники, 52 з яких успішно демілітаризували Збройні сили України. На жаль, відомо про пошкодження об'єкту інфраструктури у Житомирській області. Також у Києві вночі впали уламки від збитих дронів. Внаслідок цього у Голосіївському районі почалася пожежа. Відомо про одного загиблого та двох поранених.

Джерело: Ракурс


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