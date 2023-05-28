«Шахтер» разгромил «Днепр-1» и досрочно стал чемпионом Украины

https://racurs.ua/n183527-shahter-razgromil-dnepr-1-i-dosrochno-stal-chempionom-ukrainy.html

Ракурс

Донецький «Шахтар» сьогодні під час матчу розгромив «Дніпро-1» і за тур до фінішу сезону став достроковим 14-разовим чемпіоном України з футболу.

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«Гірників» влаштовувала нічия, але вони здобули перемогу з рахунком 3:0. Наприкінці матчу сталася масова бійка, після якої арбітр Монзуль вилучила чотирьох гравців. Долю поєдинку та золотих медалей УПЛ було остаточно вирішено у першій половині другого тайму. Спочатку Зубков вивів Сікана віч-на-віч, а нападник «Шахтаря» обіграв воротаря і відправив м’яч у порожні ворота. Потім гол забив Степаненко — капітан «Шахтаря» завдав дальнього удару у нижній кут воріт. У доданий час Пеглоу з «Дніпра-1» спровокував масову бійку за участю обох команд. Внаслідок бійки Ракицькому розбили обличчя, а видалення заробили Пеглоу, Федорів, Трубін та Назарина.

Нагадаємо, лідером за кількістю титулів в історії України залишається «Динамо» — кияни були чемпіонами 16 разів.