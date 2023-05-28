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Воины ВСУ атаковали российскую технику и пехоту
Воины ВСУ атаковали российскую технику и пехоту (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183528-voiny-vsu-atakovali-rossiyskuu-tehniku-i-pehotu-video.htmlРакурс
Воїни з 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України здійснили успішну розвідку місцевості та виявили військову техніку і піхоту окупаційної армії росії. За допомогою безпілотника з новими боєприпасами захисники України денацифікували солдатів рф.
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Піхота знищена, техніка пошкоджена, — йдеться у повідомленні Телеграм-каналу «Оперативний ЗСУ».
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