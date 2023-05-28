Воїни ЗСУ атакували російську техніку і піхоту

https://racurs.ua/ua/n183528-voyiny-zsu-atakuvaly-rosiysku-tehniku-i-pihotu-video.html

Ракурс

Воїни з 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України здійснили успішну розвідку місцевості та виявили військову техніку і піхоту окупаційної армії росії. За допомогою безпілотника з новими боєприпасами захисники України денацифікували солдатів рф.

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