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Ракурс
Воїни ЗСУ атакували російську техніку і піхоту

Воїни ЗСУ атакували російську техніку і піхоту (ВІДЕО)

28 тра 2023, 17:58
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Воїни з 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України здійснили успішну розвідку місцевості та виявили військову техніку і піхоту окупаційної армії росії. За допомогою безпілотника з новими боєприпасами захисники України денацифікували солдатів рф.


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Піхота знищена, техніка пошкоджена, — йдеться у повідомленні Телеграм-каналу «Оперативний ЗСУ».

Джерело: Ракурс


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