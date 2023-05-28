Ракурсhttps://racurs.ua/
Воїни ЗСУ атакували російську техніку і піхоту
Воїни ЗСУ атакували російську техніку і піхоту (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183528-voyiny-zsu-atakuvaly-rosiysku-tehniku-i-pihotu-video.htmlРакурс
Воїни з 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України здійснили успішну розвідку місцевості та виявили військову техніку і піхоту окупаційної армії росії. За допомогою безпілотника з новими боєприпасами захисники України денацифікували солдатів рф.
.
Піхота знищена, техніка пошкоджена, — йдеться у повідомленні Телеграм-каналу «Оперативний ЗСУ».
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...