Кличко объяснил ночное "землетрясение" в Киеве

https://racurs.ua/n183529-klichko-obyasnil-nochnoe-zemletryasenie-v-kieve.html

Ракурс

«Землетрус» у Києві — незвичні вібрації, які відчували мешканці столиці в ніч на неділю, 28 травня, прокоментував сьогодні мер міста Віталій Кличко. З його слів, йдеться про рух потужної зброї до фронту.

.

Про це Кличко заявив в ефірі телемарафону у відповідь на інформацію про те, що мешканці Києва та області сплутали сильні вібрації із землетрусом.

Це зброя іде до фронту, нова, потужна. Може бути вібрація, пов’язана з цим, — сказав Кличко.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги минулої ночі мешканці Києва відчули незвичні вібрації, що нагадували землетрус.

У Головному центрі спеціального контролю, у цю ніч в Києві та області землетрусів не фіксували. Міжнародні служби, які займаються відстежуванням активності сейсмічних явищ на Землі, також про землетруси в Україні цієї доби не повідомляли.