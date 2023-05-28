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Ракурс
Кличко пояснив нічний “землетрус” у Києві

Кличко пояснив нічний «землетрус» у Києві

28 тра 2023, 18:20
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«Землетрус» у Києві — незвичні вібрації, які відчували мешканці столиці в ніч на неділю, 28 травня, прокоментував сьогодні мер міста Віталій Кличко. З його слів, йдеться про рух потужної зброї до фронту.


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Про це Кличко заявив в ефірі телемарафону у відповідь на інформацію про те, що мешканці Києва та області сплутали сильні вібрації із землетрусом.

Це зброя іде до фронту, нова, потужна. Може бути вібрація, пов’язана з цим, — сказав Кличко.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги минулої ночі мешканці Києва відчули незвичні вібрації, що нагадували землетрус.

У Головному центрі спеціального контролю, у цю ніч в Києві та області землетрусів не фіксували. Міжнародні служби, які займаються відстежуванням активності сейсмічних явищ на Землі, також про землетруси в Україні цієї доби не повідомляли.

Джерело: Ракурс


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