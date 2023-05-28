Ракурсhttps://racurs.ua/
Артиллерия ВСУ уничтожила россиян, пытавшихся засесть на руинах Бахмута
Артиллерия ВСУ уничтожила россиян, пытавшихся засесть на руинах Бахмута (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183533-artilleriya-vsu-unichtojila-rossiyan-pytavshihsya-zasest-na-ruinah-bahmuta-video.htmlРакурс
Артилерія Збройних сил України вдарила на солдатах окупаційної армії росії, які намагалися засісти в розвалинах біля «літачка» у Бахмуті.
.
Про це повідомляє аналітичний канал DeepState, активісти якого формують онлайн-мапу бойових дій в Україні.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...