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Артиллерия ВСУ уничтожила россиян, пытавшихся засесть на руинах Бахмута

Артиллерия ВСУ уничтожила россиян, пытавшихся засесть на руинах Бахмута (ВИДЕО)

28 мая 2023, 19:41
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Артилерія Збройних сил України вдарила на солдатах окупаційної армії росії, які намагалися засісти в розвалинах біля «літачка» у Бахмуті.


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Про це повідомляє аналітичний канал DeepState, активісти якого формують онлайн-мапу бойових дій в Україні.

Источник: Ракурс


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