Артилерія ЗСУ знищила росіян, які намагалися засісти на руїнах Бахмута

https://racurs.ua/ua/n183533-artyleriya-zsu-znyschyla-rosiyan-yaki-namagalysya-zasisty-na-ruyinah-bahmuta-video.html

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Артилерія Збройних сил України вдарила на солдатах окупаційної армії росії, які намагалися засісти в розвалинах біля «літачка» у Бахмуті.

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Про це повідомляє аналітичний канал DeepState, активісти якого формують онлайн-мапу бойових дій в Україні.