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Ракурс
Артилерія ЗСУ знищила росіян, які намагалися засісти на руїнах Бахмута

Артилерія ЗСУ знищила росіян, які намагалися засісти на руїнах Бахмута (ВІДЕО)

28 тра 2023, 19:41
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Артилерія Збройних сил України вдарила на солдатах окупаційної армії росії, які намагалися засісти в розвалинах біля «літачка» у Бахмуті.


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Про це повідомляє аналітичний канал DeepState, активісти якого формують онлайн-мапу бойових дій в Україні.

Джерело: Ракурс


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