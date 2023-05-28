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Ракурс
Взрывы раздались в оккупированных Мариуполе и Бердянске

Взрывы раздались в оккупированных Мариуполе и Бердянске (ВИДЕО)

28 мая 2023, 20:50
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Вибухи пролунали ввечері 28 травня в тимчасово окупованих Маріуполі і Бердянську. За даними місцевих пабліків, вибухи в Бердянську сталися в районі аеропорту та полігону. Після вибухів там видніється стовп диму.


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Сьогодні, 28 травня, у тимчасово окупованій Бердянській громаді на Запоріжжі пролунали мінімум 5 вибухів, — українські захисники влучили по позиціях росіян, повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації.

Окрім цього, повторні вибухи було чути під Маріуполем. За різними даними

Як пише Телеграм-канал «Маріуполь.Спротив», в Нікольському влучили у військкомат.

Окупанти стверджують, що йдеться про роботу ППО.

Источник: Ракурс


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