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Вибухи пролунали в окупованих Маріуполі і Бердянську
Вибухи пролунали в окупованих Маріуполі і Бердянську (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183537-vybuhy-prolunaly-v-okupovanyh-mariupoli-i-berdyansku.htmlРакурс
Вибухи пролунали ввечері 28 травня в тимчасово окупованих Маріуполі і Бердянську. За даними місцевих пабліків, вибухи в Бердянську сталися в районі аеропорту та полігону. Після вибухів там видніється стовп диму.
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Сьогодні, 28 травня, у тимчасово окупованій Бердянській громаді на Запоріжжі пролунали мінімум 5 вибухів, — українські захисники влучили по позиціях росіян, повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації.
Окрім цього, повторні вибухи було чути під Маріуполем. За різними даними
Як пише Телеграм-канал «Маріуполь.Спротив», в Нікольському влучили у військкомат.
Окупанти стверджують, що йдеться про роботу ППО.
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