В Одессе обломки «Шахеда» упали на портовую инфраструктуру - детали

https://racurs.ua/n183541-v-odesse-oblomki-shaheda-upali-na-portovuu-infrastrukturu-detali.html

Ракурс

Уламки збитого дрона-камікадзе впали на території портової інфраструктури Одеси. Про це сьогодні вранці повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

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Він додав, що вночі над областю вдалося знищити російський «Шахед».

Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.