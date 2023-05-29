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В Одессе обломки «Шахеда» упали на портовую инфраструктуру - детали
В Одессе обломки «Шахеда» упали на портовую инфраструктуру — деталиhttps://racurs.ua/n183541-v-odesse-oblomki-shaheda-upali-na-portovuu-infrastrukturu-detali.htmlРакурс
Уламки збитого дрона-камікадзе впали на території портової інфраструктури Одеси. Про це сьогодні вранці повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.
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Він додав, що вночі над областю вдалося знищити російський «Шахед».
Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.
Що стосується конкретно нічної атаки в нашому напрямку були спрямовані дрони-камікадзе. Частину з них було знищено. Над Миколаївщиною, Херсонщиною, Одещиною працювала ППО. На жаль, внаслідок повітряного бою є уламки, пожежа спалахнула в портовій інфраструктурі, спалахнула пожежа. Пожежа ліквідована, наслідки уточнюються. Портова інфраструктура саме Одеси постраждала цього разу, — повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
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