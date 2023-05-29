В Одесі уламки “Шахеда” впали на портову інфраструктуру – деталі

https://racurs.ua/ua/n183541-v-odesi-ulamky-shaheda-vpaly-na-portovu-infrastrukturu-detali.html

Ракурс

Уламки збитого дрона-камікадзе впали на території портової інфраструктури Одеси. Про це сьогодні вранці повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

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Він додав, що вночі над областю вдалося знищити російський «Шахед».

Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.