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Ракурс
В Одесі уламки “Шахеда” впали на портову інфраструктуру – деталі

В Одесі уламки «Шахеда» впали на портову інфраструктуру — деталі

29 тра 2023, 08:58
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Уламки збитого дрона-камікадзе впали на території портової інфраструктури Одеси. Про це сьогодні вранці повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.


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Він додав, що вночі над областю вдалося знищити російський «Шахед».

Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

Що стосується конкретно нічної атаки в нашому напрямку були спрямовані дрони-камікадзе. Частину з них було знищено. Над Миколаївщиною, Херсонщиною, Одещиною працювала ППО. На жаль, внаслідок повітряного бою є уламки, пожежа спалахнула в портовій інфраструктурі, спалахнула пожежа. Пожежа ліквідована, наслідки уточнюються. Портова інфраструктура саме Одеси постраждала цього разу, — повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Джерело: Ракурс


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