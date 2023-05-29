Во время атаки на Киев армия рф применила «Искандеры» - Игнат

https://racurs.ua/n183551-vo-vremya-ataki-na-kiev-armiya-rf-primenila-iskandery-ignat.html

Ракурс

Воєнні злочинці росії під час останньої атаки на Київ, ймовірно, застосували балістичні ракети «Іскандер». Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Усі помітили, що між оголошенням тривоги і початком атаки був невеликий відрізок часу. Це свідчить про те, що було застосовано ракети, які летять за балістичною траєкторією. Тобто прилітають досить швидко. Попередньо, це були «Іскандери», — сказав він.

Ігнат додав, що існує також імовірність, що були застосовані ракети С-300 і С-400.

Станом на зараз у більшості областей України та Києві повітряна тривога вже закінчилася

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко додав, що ворог застосував озброєння балістичного типу.

Ворог змінив тактику — після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто, рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення. Попередньо, усі повітряні цілі були успішно силами і засобами нашої ППО. За наявною інформацією, влучань по об'єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються. Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста, — вказав Попко.

Нагадаємо, в Оболонському районі виявили три уламки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється.