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Сырский о Лиманском направлении - Скоро придет время для наступления
Сырский о Лыманском направлении — Скоро придет время для наступленияhttps://racurs.ua/n183552-syrskiy-o-limanskom-napravlenii-skoro-pridet-vremya-dlya-nastupleniya.htmlРакурс
Збройні сили України продовжують утримувати займані рубежі на Лиманському напрямку, не даючи окупаційній армії росії просунутися вперед.
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Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Телеграм.
Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці, — вказав командувач.
З його слів, він зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш «гарячих точках» фронту, і обговорив з ними можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті.
Скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них, − підсумував Сирський.
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