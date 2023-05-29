Сырский о Лиманском направлении - Скоро придет время для наступления

https://racurs.ua/n183552-syrskiy-o-limanskom-napravlenii-skoro-pridet-vremya-dlya-nastupleniya.html

Ракурс

Збройні сили України продовжують утримувати займані рубежі на Лиманському напрямку, не даючи окупаційній армії росії просунутися вперед.

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Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Телеграм.

Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці, — вказав командувач.

З його слів, він зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш «гарячих точках» фронту, і обговорив з ними можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті.