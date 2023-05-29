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В ВСУ известно, кто заходит в Бахмут на замену вагнеровцам
ВСУ известно, кто заходит в Бахмут на замену вагнеровцамhttps://racurs.ua/n183574-vsu-izvestno-kto-zahodit-v-bahmut-na-zamenu-vagnerovcam.htmlРакурс
У Бахмут на заміну вагнерівцям заходять повітряно-десантні війська рф і мотострілецькі підрозділи.
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Про це заявив речник Східного угруповання Сергій Череватий.
Також він повідомив, що всі зазначені підрозділи ворожої армії брали участь у війні з 24 лютого 2022 року зазнали значних втрати, тому були доукомплектовані мобілізованими.
Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів і бойовий потенціал, — додав Череватий в ефірі телемарафону. — У Бахмуті відбуваються ротаційні заходи через насамперед великі втрати злочинного угруповання «Вагнер». Вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта та мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів та бойовий потенціал, — сказав він.
Здебільшого це вже другий-третій склад їхнього особового складу. За словами спікер ЗСУ, останніми днями динаміка бойових зіткнень на Бахмутському напрямку не змінилася.
Росія зайшла в глухий кут у Бахмуті та скоро його втратить, — сказав виданню The Wall Street Journal командир взводу 3-ї штурмової бригади України, яка веде контратаку на південь від міста.
Наша мета полягає в тому, щоб тактично оточити Бахмут, — розповів український боєць.
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