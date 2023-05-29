В ВСУ известно, кто заходит в Бахмут на замену вагнеровцам

https://racurs.ua/n183574-vsu-izvestno-kto-zahodit-v-bahmut-na-zamenu-vagnerovcam.html

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У Бахмут на заміну вагнерівцям заходять повітряно-десантні війська рф і мотострілецькі підрозділи.

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Про це заявив речник Східного угруповання Сергій Череватий.

Також він повідомив, що всі зазначені підрозділи ворожої армії брали участь у війні з 24 лютого 2022 року зазнали значних втрати, тому були доукомплектовані мобілізованими.

Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів і бойовий потенціал, — додав Череватий в ефірі телемарафону. — У Бахмуті відбуваються ротаційні заходи через насамперед великі втрати злочинного угруповання «Вагнер». Вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта та мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів та бойовий потенціал, — сказав він.