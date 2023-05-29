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Ракурс
У ЗСУ відомо, хто заходить у Бахмут на заміну вагнерівцям

У ЗСУ відомо, хто заходить у Бахмут на заміну вагнерівцям

29 тра 2023, 21:18
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У Бахмут на заміну вагнерівцям заходять повітряно-десантні війська рф і мотострілецькі підрозділи.


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Про це заявив речник Східного угруповання Сергій Череватий.

Також він повідомив, що всі зазначені підрозділи ворожої армії брали участь у війні з 24 лютого 2022 року зазнали значних втрати, тому були доукомплектовані мобілізованими.

Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів і бойовий потенціал, — додав Череватий в ефірі телемарафону. — У Бахмуті відбуваються ротаційні заходи через насамперед великі втрати злочинного угруповання «Вагнер». Вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта та мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів та бойовий потенціал, — сказав він.

Здебільшого це вже другий-третій склад їхнього особового складу. За словами спікер ЗСУ, останніми днями динаміка бойових зіткнень на Бахмутському напрямку не змінилася.

Росія зайшла в глухий кут у Бахмуті та скоро його втратить, — сказав виданню The Wall Street Journal командир взводу 3-ї штурмової бригади України, яка веде контратаку на південь від міста.

Наша мета полягає в тому, щоб тактично оточити Бахмут, — розповів український боєць.

Джерело: Ракурс


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