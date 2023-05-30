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Ракурс
Воины ВСУ из "Стугни" ударили по российскому танку

Воины ВСУ из «Стугни» ударили по российскому танку (ВИДЕО)

30 мая 2023, 15:55
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Воїни 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України ведуть боротьбу з окупаційною армією росії на лінії зіткнення в районі Великої Новосілки у Волноваському районі Донецької області.


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Про це 30 травня повідомляє Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».

Робота 72-ї бригади по танку окупантів українським протитанковим комплексом «Стугна-П», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, нині підрозділ працює з наданою протитанковою зброєю від США АТ-4 та Carl Gostaf, а за допомогою протитанкових мін унеможливлює підхід противника до позицій захисників України.

Також військовослужбовці 72-ї бригади гарантують, що росіяни «живими додому не повернуться».

Источник: Ракурс


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