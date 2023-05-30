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Воїни ЗСУ зі "Стугни" вдарили по російському танку
Воїни ЗСУ зі «Стугни» вдарили по російському танку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183588-voyiny-zsu-zi-stugny-vdaryly-po-rosiyskomu-tanku-video.htmlРакурс
Воїни 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України ведуть боротьбу з окупаційною армією росії на лінії зіткнення в районі Великої Новосілки у Волноваському районі Донецької області.
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Про це 30 травня повідомляє Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».
Робота 72-ї бригади по танку окупантів українським протитанковим комплексом «Стугна-П», — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, нині підрозділ працює з наданою протитанковою зброєю від США АТ-4 та Carl Gostaf, а за допомогою протитанкових мін унеможливлює підхід противника до позицій захисників України.
Також військовослужбовці 72-ї бригади гарантують, що росіяни «живими додому не повернуться».
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