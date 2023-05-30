Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россия объявила в розыск Залужного

Россия объявила в розыск Залужного (ФОТО)

30 мая 2023, 16:40
999

Міністерство внутрішніх справ країни-агресора росії оголосило у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це пише «Еспресо».


.

Окрім цього, вороже міністерство закордонних справ випустило заяву, у якій пообіцяло «найжорсткіші заходи» у відповідь на атаку дронів на москву та підмосков’я. Зовнішньополітичне пропагандистське відомство рф назвало атаку «тероризмом проти цивільного населення» і згадало про порушення міжнародного права. Водночас про нічну атаку воєнних злочинців рф Shahed-136/131 на Київ російське відомство не згадало.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять «благословити рішучий наступ». Залужний вказав, що настав час повертати своє. Він розповів, що на створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, але у відео змінено інший текст.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров