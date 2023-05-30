Россия объявила в розыск Залужного

https://racurs.ua/n183595-rossiya-obyavila-v-rozysk-zalujnogo-foto.html

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Міністерство внутрішніх справ країни-агресора росії оголосило у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це пише «Еспресо».

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Окрім цього, вороже міністерство закордонних справ випустило заяву, у якій пообіцяло «найжорсткіші заходи» у відповідь на атаку дронів на москву та підмосков’я. Зовнішньополітичне пропагандистське відомство рф назвало атаку «тероризмом проти цивільного населення» і згадало про порушення міжнародного права. Водночас про нічну атаку воєнних злочинців рф Shahed-136/131 на Київ російське відомство не згадало.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять «благословити рішучий наступ». Залужний вказав, що настав час повертати своє. Він розповів, що на створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, але у відео змінено інший текст.