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Ракурс
Росія оголосила у розшук Залужного

Росія оголосила у розшук Залужного (ФОТО)

30 тра 2023, 16:40
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Міністерство внутрішніх справ країни-агресора росії оголосило у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це пише «Еспресо».


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Окрім цього, вороже міністерство закордонних справ випустило заяву, у якій пообіцяло «найжорсткіші заходи» у відповідь на атаку дронів на москву та підмосков’я. Зовнішньополітичне пропагандистське відомство рф назвало атаку «тероризмом проти цивільного населення» і згадало про порушення міжнародного права. Водночас про нічну атаку воєнних злочинців рф Shahed-136/131 на Київ російське відомство не згадало.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять «благословити рішучий наступ». Залужний вказав, що настав час повертати своє. Він розповів, що на створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, але у відео змінено інший текст.

Джерело: Ракурс


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