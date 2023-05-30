Ракурсhttps://racurs.ua/
Третья штурмовая бригада организовала побег россиян с позиций у Бахмута
Третья штурмовая бригада организовала побег россиян с позиций у Бахмута (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183596-tretya-shturmovaya-brigada-organizovala-pobeg-rossiyan-s-poziciy-u-bahmuta-video.htmlРакурс
Воїни Збройних сил України продовжують нищити окупаційну армію росії на Бахмутському напрямку.
.
Успішні штурмові дії та, як результат, втеча росіян із позицій. Спільна робота першого штурмового та першого механізованого батальйонів Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3-тя ОШБр сформована ветеранами «Азову» 24 лютого 2022 року та сьогодні виконує завдання по захисту територіальної цілісності країни від російського агресора.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...