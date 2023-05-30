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Ракурс
Третья штурмовая бригада организовала побег россиян с позиций у Бахмута

Третья штурмовая бригада организовала побег россиян с позиций у Бахмута (ВИДЕО)

30 мая 2023, 16:58
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Воїни Збройних сил України продовжують нищити окупаційну армію росії на Бахмутському напрямку.


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Успішні штурмові дії та, як результат, втеча росіян із позицій. Спільна робота першого штурмового та першого механізованого батальйонів Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3-тя ОШБр сформована ветеранами «Азову» 24 лютого 2022 року та сьогодні виконує завдання по захисту територіальної цілісності країни від російського агресора.

Источник: Ракурс


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