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Третя штурмова бригада організувала втечу росіян з позицій біля Бахмута
Третя штурмова бригада організувала втечу росіян з позицій біля Бахмута (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183596-tretya-shturmova-brygada-organizuvala-vtechu-rosiyan-z-pozyciy-bilya-bahmuta-video.htmlРакурс
Воїни Збройних сил України продовжують нищити окупаційну армію росії на Бахмутському напрямку.
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Успішні штурмові дії та, як результат, втеча росіян із позицій. Спільна робота першого штурмового та першого механізованого батальйонів Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3-тя ОШБр сформована ветеранами «Азову» 24 лютого 2022 року та сьогодні виконує завдання по захисту територіальної цілісності країни від російського агресора.
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