Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Третя штурмова бригада організувала втечу росіян з позицій біля Бахмута

Третя штурмова бригада організувала втечу росіян з позицій біля Бахмута (ВІДЕО)

30 тра 2023, 16:58
999

Воїни Збройних сил України продовжують нищити окупаційну армію росії на Бахмутському напрямку.


.

Успішні штурмові дії та, як результат, втеча росіян із позицій. Спільна робота першого штурмового та першого механізованого батальйонів Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3-тя ОШБр сформована ветеранами «Азову» 24 лютого 2022 року та сьогодні виконує завдання по захисту територіальної цілісності країни від російського агресора.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів