Главой Одесской ОВА назначили люстрированного руководителя прокуратуры Киева

https://racurs.ua/n183600-glavoy-odesskoy-ova-naznachili-lustrirovannogo-rukovoditelya-prokuratury-kieva.html

Ракурс

Кабінет міністрів України під час засідання 30 травня погодив кандидатуру очільника Київської міської прокуратури Олега Кіпера на посаду голови Одеської обласної військової адміністрації.

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Про це пише представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тепер призначити Кіпера на посаду своїм указом повинен президент Володимир Зеленський.

До призначення на посаду голови Київської міської прокуратури Кіпер був позаштатним радником голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Нагадаємо, Кіпер почав працювати у прокуратурі у 2001 році. Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління — начальника відділу Генпрокуратури. 9 червня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора Києва.

Кіпера було люстровано, але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, вважаючи, що люстрація його була безпідставною, а причетність до узурпації влади віктором януковичем — не встановлена.

ЗМІ повідомляли про спільний бізнес дружин Олега Кіпера та екс-заступника генпрокурора Юрія Луценка Сергія Кіз. «Схеми» писали, що Кізь їздить на авто Кіпера (BMW X5 2010 року).