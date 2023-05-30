Спецназовцы ВСУ «догнали» дроном БМП рф в Запорожской области

https://racurs.ua/n183605-specnazovcy-vsu-dognali-dronom-bmp-rf-v-zaporojskoy-oblasti-video.html

Ракурс

Воїни 12-го окремого загону спеціального призначення «догнали» БМП окупаційної армії росії на лінії фронту у Запорізькій області. Знищити військову техніку росіян вдалося за допомогою дрона-камікадзе.

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Про це повідомив 30 травня у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.