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Ракурс
Спецназовцы ВСУ «догнали» дроном БМП рф в Запорожской области

Спецназовцы ВСУ «догнали» дроном БМП рф в Запорожской области (ВИДЕО)

30 мая 2023, 19:58
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Воїни 12-го окремого загону спеціального призначення «догнали» БМП окупаційної армії росії на лінії фронту у Запорізькій області. Знищити військову техніку росіян вдалося за допомогою дрона-камікадзе.


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Про це повідомив 30 травня у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Источник: Ракурс


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