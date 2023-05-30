Спецпризначенці ЗСУ «догнали» дроном БМП росіян в Запорізькій області

https://racurs.ua/ua/n183605-specpryznachenci-zsu-dognaly-dronom-bmp-rosiyan-v-zaporizkiy-oblasti-video.html

Ракурс

Воїни 12-го окремого загону спеціального призначення «догнали» БМП окупаційної армії росії на лінії фронту у Запорізькій області. Знищити військову техніку росіян вдалося за допомогою дрона-камікадзе.

.

Про це повідомив 30 травня у Телеграм військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.