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Россия готовит масштабную ракетную атаку с моря в сочетании с дронами - ОК «Юг»
Россия готовит масштабную ракетную атаку с моря в сочетании с дронами — ОК «Юг»https://racurs.ua/n183616-rossiya-gotovit-masshtabnuu-raketnuu-ataku-s-morya-v-sochetanii-s-dronami-ok-ug.htmlРакурс
Росія готує нову масштабну ракетну атаку з моря з одночасним використанням дронів. Про це повідомила в ефірі телемарафану речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.
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Ворог довгий час не використовував ракети морського базування, а тому може готувати комбіновану атаку з використанням «Калібрів» та дронів-камікадзе. Загальний залп із кораблів може досягати 16 ракет, — вказала Гуменюк.
Вона додала, що ППО складніше відшукати підводні кораблі, отже це може свідчити про підготовку ворогом атаки за допомогою змішаних типів боєприпасів — дронів-камікадзе і ракет.
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